Al termine del concerto si sono ritrovati tutti insieme a mangiare carne in una polleria a Martina Franca.

Colapesce-Dimartino, Noemi, Mahmood, Diodato e Renzo Rubino hanno scelto le specialità locali, per la loro cena dopo aver tenuto un concerto in piazza, organizzato dalla locale banca di credito cooperativo per celebrare i suoi 70 anni.

A fare loro da guida ci ha pensato proprio Renzo Rubino, il cantautore martinese che si appresta a dare il via al suo festival “Porto Rubino”.

Ieri sera seduti a tavola a Martina Franca c’erano tre vincitori e un secondo posto al Festival di Sanremo e, a quanto pare, tutti hanno apprezzato le specialità enogastronomiche della Valle d’Itria, il fornello di carne e il capocollo di Martina Franca. Basti guardare questa foto della tavola e i piatti ormai vuoti.

