LECCE – La mareggiata che nelle scorse ore ha colpito soprattutto le coste salentine, facendo scomparire intere spiagge, devastando lidi e sistemi dunali, è un disastro ambientale annunciato – a evidenziarlo il presidente di Confimprese Demaniali Italia Mauro Della Valle- che ribadisce come già da 20 anni in qualità di Rappresentante di categoria ha cercato in tutti i modi a stimolare ogni Amministrazione costiera ad intervenire preventivamente alla tutela della costa pugliese e ora richiama alla responsabilità la Regione.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts