De Cosmo: ‘Gruppo di imprenditori interessati al Taranto’

Francesco De Cosmo, commercialista con studi a Foggia e Cerignola (FG), ha annunciato di rappresentare un gruppo di professionisti e imprenditori pugliesi interessati all’acquisizione del Taranto FC.

”Il gruppo, forte di una consolidata esperienza nel calcio professionistico, soddisfa i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti dall’art. 20-bis NOIF“, si legge nella PEC che sta anche facendo il giro dei social, ma confermata dai diretti interessati.

De Cosmo ha manifestato “la disponibilità a condurre una congiunta analisi della documentazione fiscale della società, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA)”.

Data la vicinanza al periodo di Ferragosto e i tempi ristretti, De Cosmo invita i soggetti interessati a contattarlo.

La conferma dell’Aps Taras

L’APS Taras 706 aC comunica di aver ricevuto, alle ore 11:48 di oggi 12 agosto, una manifestazione di interesse a mezzo PEC per l’acquisto delle quote del Taranto FC 1927 srl. Tale comunicazione era indirizzata alla nostra associazione e all’indirizzo PEC della Consultrust srl, società fiduciaria mandataria delle quote del socio di maggioranza.

Fermo restando che l’associazione si prodigherà sin da subito nel prendere contatti con i soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse, si rileva che l’azione di inoltrare comunicazioni private di questo tipo affinché diventino pubbliche ha il solo obiettivo di sabotare prontamente ogni potenziale trattativa di compravendita.

