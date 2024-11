Dall’Italia, Roma: scontro tra auto della Polizia, muore un agente

ROMA – Drammatico incidente nella notte nel quartiere Monte Mario, dove due auto della polizia si sono scontrate ribaltandosi. Nell’impatto ha perso la vita Amar Kudin, agente scelto di 32 anni in servizio al commissariato Primavalle. Altre tre persone sono rimaste ferite: due conducenti delle volanti coinvolte e un passeggero. Una donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo, mentre un uomo è stato ricoverato al Santo Spirito. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 5 del mattino in via dell’Acquedotto del Peschiera all’incrocio con viale dei Monfortani, è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi.

Chi era Amar Kudin

Nato in Croazia e trasferitosi giovanissimo in Italia, Kudin aveva trovato nella polizia e nel rugby le sue grandi passioni. Dopo aver iniziato con il rugby a Treviso, aveva militato nelle Fiamme Oro e attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby. La sua tragica scomparsa ha scosso profondamente colleghi e amici.

La ricostruzione dell’incidente

Dalle prime informazioni, lo scontro ha coinvolto un’auto del commissariato Primavalle, con a bordo l’agente deceduto, una collega alla guida rimasta ferita, e un fermato, e una volante in servizio per un intervento legato a una rissa. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Il cordoglio delle istituzioni

Il capo della polizia, Vittorio Pisani, e il questore di Roma, Roberto Massucci, hanno espresso vicinanza ai colleghi di Kudin e alla sua famiglia, definendo la perdita un lutto per tutta la Polizia di Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di cordoglio, ricordando l’impegno dell’agente nel servizio. Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha manifestato dolore per la tragica perdita, augurando pronta guarigione ai feriti.

