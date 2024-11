Bari, violenza sulle donne: i cc a scuola per insegnare il rispetto

BARI – Riflettere insieme agli studenti sul fenomeno e comprendere come lo stesso si possa combattere anzitutto formando uomini e donne rispettosi della legalità. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, nell’ambito del progetto relativo ai contributi dell’Arma alla formazione della “Cultura della Legalità”, hanno tenuto il seminario dal titolo “L’amore è un’altra cosa”, con i ragazzi del Liceo Scientifico “Fermi”.

Un’opportunità per approfondire le esperienze delle donne che subiscono violenza, le loro difficoltà nel denunciare nonché uno spazio dove esplorare strategie educative, sociali e legislative per prevenire la violenza, promuovendo l’uguaglianza di genere ed il rispetto reciproco. In chiusura della mattinata, il comandante della Legione Puglia, Ubaldo Del Monaco ha premiato un elaborato prodotto sul “tema” da uno studente del liceo e, insieme alla dirigente Giovanna Griseta, ha scoperto una panchina rossa commemorativa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author