Dall’Italia: lasciano bimba di 8 mesi in auto per andare a una festa

A Cusago, in provincia di Milano, una bimba di otto mesi è stata lasciata sola all’interno di un’autovettura parcheggiata dai genitori impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico in un ristorante.

Sul posto, in via Fratelli Cervi, sono intervenuti i carabinieri di Cornaredo che sono risaliti ai genitori. Padre e madre si sono giustificati spiegando di controllare la figlia attraverso un cellulare in videochiamata posizionato accanto alla piccola. Entrambi sono stati denunciati per abbandono di minore.