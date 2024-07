Dalla Puglia a Detroit: viaggio di successo per due giovani pugliesi

A settembre, la startup Limitless Device, specializzata in dispositivi di micromobilità per disabili, farà un viaggio che promette successo. Fondata dai giovani pugliesi Alessio Sansò, CEO, ed Emanuele Battista, CTO, Limitless Device ha l’obiettivo di rivoluzionare la vita delle persone con disabilità attraverso l’innovazione.

Sansò, che utilizza la carrozzina, ha concepito l’idea di un mezzo elettrico, leggero e trasportabile, capace di verticalizzarsi per facilitare azioni quotidiane come prendere un caffè o conversare con amici alla stessa altezza.

Il progetto ha preso forma nell’incubatore Start Factory, sostenuto da fondi dell’Unione Europea e della Regione Puglia tramite ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e ITS Academy Mobilità. “Abbiamo subito creduto nelle potenzialità di Limitless perché unisce innovazione, creatività e un nuovo approccio a temi complessi. Il nostro compito è stato sostenere la crescita trasformando idee in progetti e poi in impresa. Ora cerchiamo capitali per avviare la produzione e il viaggio in Canada potrebbe portare novità interessanti”, spiega Paolo Gagliardi, manager di Start Factory.

Limitless Device è stata scelta, insieme ad altre due startup, come ambasciatrice dell’eccellenza italiana nella mobilità sostenibile e parteciperà al LoveITDetroit a settembre. L’evento, organizzato dalla Console Allegra Baistrocchi, offrirà l’opportunità di incontrare imprenditori e investitori del Midwest.

La designazione è avvenuta all’Auditorium della Tecnica di Roma, durante la selezione delle startup per la Call “LoveITDetroit – The Perfect Pitch”, promossa da Reputation Research, il Consolato d’Italia a Detroit, RetImpresa-Confindustria e We The Italians.

Sansò e Battista, increduli e felici, commentano: “Un successo inaspettato che ci consentirà di volare negli Stati Uniti, il nostro mercato di riferimento, e di accedere a capitali esteri per la fase di scale up. È un premio che arriva al momento perfetto, poiché stiamo aprendo un round importante per la produzione e crediamo che gli USA possano rappresentare un terreno fertile per noi”.

