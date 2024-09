Dal Salento alla California: tour Ludovica Rana Duo negli Stati Uniti

Il Ludovica Rana Duo, composto dalla violoncellista salentina Ludovica Rana e dalla pianista Maddalena Giacopuzzi, è pronto a conquistare il pubblico statunitense con un tour che partirà il 12 settembre 2024.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Musicale Opera Prima e inserita nel programma Puglia Sounds Export 2024, porterà il duo in tre importanti tappe: l’Encinitas Library il 12 settembre, l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco il 16 settembre, e il La Piazza Performing Center di Santa Barbara il 18 settembre.

Dopo un anno ricco di esibizioni in prestigiose stagioni concertistiche in Italia e in Europa, il duo proporrà “Romanza”, un raffinato concerto da camera che spazia nel vasto repertorio per violoncello e pianoforte. Il programma si aprirà con il medley pucciniano “Viva Puccini”, trascritto da Vincenzo Rana per celebrare il centenario della morte del celebre compositore italiano. Il pubblico potrà ascoltare temi tratti da celebri opere come Madama Butterfly, Turandot, Gianni Schicchi, Bohème e Tosca, eseguiti in una combinazione insolita ma affascinante.

Il concerto proseguirà con i Lieder eines fahrenden Gesellen di Gustav Mahler, brani dal carattere allegorico e densi di riflessioni esistenziali, seguiti dalla Sonata di Johannes Brahms, un capolavoro del XIX secolo, simbolo della musica da camera di matrice classica. Il programma si concluderà con Le Grand Tango di Astor Piazzolla, una vibrante composizione dedicata al celebre violoncellista Mstislav Rostropovich.

Il Ludovica Rana Duo, nato nel 2018, ha già collezionato numerose collaborazioni con importanti festival e associazioni musicali italiane. Nel 2021, il duo ha vinto il bando DV Young Sounds della Da Vinci Records, pubblicando l’album d’esordio “Affresco italiano” nel 2022. Le due musiciste vantano una formazione di altissimo livello e oggi insegnano presso importanti conservatori italiani.

Questo tour rappresenta una nuova importante tappa nel percorso artistico del duo, pronto a portare il proprio talento e la grande tradizione musicale italiana oltre oceano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author