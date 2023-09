Dal mondo: sesso sul volo Londra-Ibiza, arrestati

Sesso in volo. Una coppia è stata scoperta in atteggiamenti intimi nella toilette del volo Easy Jet tra Londra e Ibiza. Quando uno steward ha aperto la porta del bagno, i due erano in una chiara posizione sessuale. Il tutto è avvenuto davanti ai passeggeri divertiti e increduli.

Non appena l’aereo è atterrato a Ibiza, i due sono stati arrestati dalla Polizia spagnola per comportamento inappropriato a bordo, ma non si sa se sono hanno ricevuto anche una multa.

In ogni caso, il video, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha avuto ampia diffusione sui social network. Eccolo (attenzione, immagini esplicite): https://www.itemfix.com/v?t= hjetmj&jd=1

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp