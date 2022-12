Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Dal 4 all’8 dicembre nelle principali piazze del Salento si celebra la 31esima “Giornata della Speranza”, campagna di solidarietà promossa dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce per sostenere con la vendita delle “Stelle di Natale” i numerosi progetti di educazione alla Salute e i servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica erogati nella nostra provincia. Il contributo per l’acquisto della piantina è di 10 euro. La “Giornata della Speranza” serve a sostenere anche il completamento del Centro Ilma a Gallipoli, istituto polivalente per la lotta al cancro.

“Questo appuntamento è per noi fondamentale – sottolinea l’oncologo Carmine Cerullo, presidente Lilt Lecce – per continuare ad assicurare ai salentini i nostri servizi essenziali gratuiti, in particolare le visite di prevenzione nei 32 Ambulatori LILT attivi in tutta la provincia, l’Assistenza Domiciliare Oncologica per i pazienti in fase terminale, il sostegno psicologico ai malati e ai loro familiari. Oggi tutto questo avviene solo grazie all’opera di decine di medici, infermieri, psicologi e cittadini volontari, dei quali abbiamo sempre più bisogno, nell’interesse precipuo dei pazienti, sempre più disorientati e bisognosi di supporto. Ogni anno si ammalano di cancro circa 5mila persone nella nostra provincia, che com’è noto detiene il triste primato italiano per tumore polmonare maschile e per tumore della vescica. E purtroppo è in aumento anche la mortalità: gli ultimi dati Istat ci dicono che nel 2019 si sono verificati 2356 decessi per tutti i tipi di tumore in provincia di Lecce; nel 2010 se ne registravano 2258, nel 2000 erano 1880, mentre nel 1990 i morti per cancro erano 1496”.

Per informazioni si può contattare la sede provinciale LILT Lecce allo 0833512777 oppure rivolgersi alla delegazione LILT più vicina (www.legatumorilecce.org).

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts