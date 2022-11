Sei ragazze foggiane sono state denunciate a Lecce. Si tratta di tre di 18 anni e le altre minorenni, accusate di aver tentato un furto in due negozi di Lecce. A destare sospetto sono stati alcuni movimenti che hanno fatto scattare la segnalazione ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lecce giunti sul posto per fermare la banda che nel frattempo aveva provato a portare via capi d’abbigliamento. Le ragazze avevano con se anche un cacciavite, probabilmente per rimuovere le placche antitaccheggio.