Violento incidente stradale nella mattinata martedì 1° novembre, a Taranto, intorno a mezzogiorno. Un uomo al volante di una Renault ha perso il controllo del mezzo urtando violentemente tre auto in sosta. Il bilancio è di quattro feriti, di cui uno (il conducente della Renault che ha causato il sinistro) trasportato all’ospedale SS Annunziata in codice giallo. L’incidente si è verificato tra via Lago D’Arvo con via Lago Molveno: sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia Locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Per circa un’ora, il luogo dell’impatto è stato chiuso al traffico.