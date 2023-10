Cyber security, esperti a confronto a Bari

BARI – Esperti a confronto con l’obiettivo di sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori pubblici sui rischi del cybercrime e sulle conseguenze dannose che ha sul business. A Bari l’ottavo appuntamento con ConfSec, incontro dedicato alla Cyber Security, organizzato da Evolumia. La giornata si è aperta con una Tavola Rotonda destinata a chi ha la responsabilità dell’impresa, nella quale si è discusso degli impatti del Cybercrime sull’economia reale, di cosa comporta un attacco cyber in termini di perdite economiche, di immagine e di fiducia, con un focus sulla migliore organizzazione per far fronte alle minacce cyber e sui nuovi obblighi e strategie da adottare per ottenere un buon livello di protezione e capacità di risposta agli incidenti. È emerso come nel secondo trimestre del 2023 siano stati identificati 43 diversi gruppi di ransomware operanti con gli Stati Uniti che sono risultati essere la regione più colpita e un totale di 89 paesi che hanno subìto attacchi. Tra i gruppi più attivi, spicca Lockbit, che ha causato notevoli danni a molte organizzazioni, raggiungendo un totale di 245 attacchi.

