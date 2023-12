Cultura, il 2024 della programmazione firmata Tric Teatri di Bari

BARI – La programmazione e produzione teatrale, gli appuntamenti formativi, le iniziative solidali pensate soprattutto per le nuove generazioni e uno sguardo al futuro nell’ottica della cultura come volano di crescita territoriale e nazionale. È stata presentata l’Agenda 2024 del Tric Teatri di Bari, una pubblicazione tascabile che racconta anche quello che sarà il nuovo anno per il Teatro che dal 2023 ha assunto lo status di Società Benefit. A partire dai quattro spazi che costituiscono l’epicentro delle iniziative: il Teatro Kismet – già Stabile d’innovazione -, il Teatro Radar – gioiello culturale e architettonico della città di Monopoli –, La Cittadella degli artisti – teatro comunale e laboratorio urbano di Molfetta – e la Sala Prove, spazio teatrale attivo da più di 25 anni all’interno dell’istituto minorile ‘N. Fornelli’ di Bari.

Per il quattordicesimo anno ad aprire l’Agenda sono le parole di un talento under 35 della scrittura, selezionato attraverso il contest letterario 2024 battute per un anno di teatro. I partecipanti si sono lasciati ispirare a partire dall’incipit a firma dello scrittore Premio Strega Mario Desiati, intitolato ‘Bagliori’.

