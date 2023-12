Santeramo in Colle: arrestato per ricettazione di auto rubata alla Polizia

BARI – Avrebbe ricevuto e nascosto una Fiat Abarth, di proprietà del Ministero dell’Interno ed in uso alla squadra mobile di Bari, rubata lo scorso 13 dicembre sotto il Palazzo della Procura, in via Dioguardi.

Il furto ha inevitabilmente messo in allarme gli inquirenti, che sono riusciti a ritrovare l’auto in pochi giorni nella disponibilità di un 34enne di Santeramo in Colle, titolare di una concessionaria d’auto.

L’uomo, agli inquirenti, ha spiegato di essersi insospettito del fatto che i due giovani che gliel’ hanno offerta non avessero documenti e doppie chiavi , ma è stato comunque arrestato per ricettazione.

Il 34enne, ha ottenuto i domiciliari (Fonte ANSA)

