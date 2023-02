BRINDISI- Un uomo di 31 anni e’ stato accompagnato all’ospedale Perrino di Brindisi in gravi condizioni, ferito da arma da fuoco. Il ferimento e’ avvenuto in via Balilla a Torre Santa Susanna, una localita’ della

provincia. Non e’ chiaro se si sia trattato di un incidente o di una sparatoria, le attenzioni dei militari si concentrano su un

uomo che sarebbe gia’ stato portato in caserma; le condizioni del ferito invece sono gravi, e’ stato sottoposto ad un delicato

intervento chirurgico e si trova ricoverato in rianimazione.

Condividi su...



Linkedin

email