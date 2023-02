Taranto, entra con la pistola e si fa consegnare l’incasso

TARANTO – Una rapina la scorsa notte ha colpito una sala slot in via Salinella a Taranto. Intorno all’1.30 un uomo travisato da una tuta per lavori edili ha fatto irruzione nel locale, puntando la pistola contro un dipendente si è fatto consegnare l’incasso, in corso di quantificazione. Probabilmente un complice faceva da ‘palo’ all’esterno, la fuga in pochi minuti. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura jonica. La Scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Informazioni utili per incastrare il rapinatore potrebbero provenire dal sistema di videosorveglianza.

