Crispiano presente al “Festival delle Città” di Roma. Il sindaco Luca Lopomo, assieme a una delegazione di rappresentanti istituzionali, è stato tra i partecipanti del Corso di alta formazione politico amministrativa della Rete dei Comuni Sostenibili dal titolo “A scuola di città”, organizzato da ALI nazionale insieme alla Scuola Superiore Universitaria della Sant’Anna di Pisa. L’evento di formazione si è svolto a Roma, dal 3 al 5 ottobre scorso, e si inseriva nell’ambito di una delle kermesse più importanti nel panorama italiano dedicato ai Comuni e alle città, quale appunto il Festival delle Città giunto alla sua quinta edizione.

«Incontrare amministratori, tecnici, membri del Governo, giornalisti e rappresentanti di varie istituzioni è sempre una grande opportunità per accrescere le proprie competenze e metterle al servizio della propria comunità. Anche quest’anno c’è stato un confronto serrato sui temi della sostenibilità e del buon governo dei territori», dichiara Lopomo, che aggiunge di aver avuto l’occasione di conoscere, tra gli altri, il professor Leonardo Bacchetti, economista italiano, ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e fondatore di Next Nuova Economia per Tutti. Bacchetti è specializzato, tra l’altro, in temi come relazioni tra terzo settore e pubblica amministrazione, patti di comunità, comunità educanti, energetiche e altro.

«Sono tutti temi a noi cari che vorremmo approfondire con lui direttamente – prosegue il sindaco – ed è per questo che ho invitato il professore a Crispiano per un incontro dedicato che, sono certo, interesserà molte associazioni del nostro territorio, e non solo. La formazione politica è fondamentale per mettersi al servizio del territorio al meglio». Lopomo, inoltre, ha avuto anche l’opportunità di portare la voce dei piccoli Comuni in un panel dedicato con il professor Becchetti, Roberto Fico già presidente della Camera dei Deputati e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, in un dibattito condotto dal giornalista TG2 Massimo D’Amore. Tra i temi dell’incontro, l’importanza di seguire la strada tracciata dall’Agenda 2030, della cui rete Crispiano fa pienamente parte, e gli spunti di riflessione lanciati da Papa Francesco con la “Laudate Deum”, proclamata proprio il 4 ottobre dal Santo Padre come messaggio di rinnovo della “Laudato sii” sul tema del prendersi cura e farsi custodi del Creato senza perdere ulteriore tempo.

Il sindaco ha consegnato a Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, e al direttore Giovanni Gostoli la targa ricordo del Festival della Sostenibilità 2023 conclusosi con successo a Crispiano lo scorso 1° ottobre.

