Crispiano immersa nel clima di festa con le tante iniziative inserite nel programma “Natale di Pace 2023”, alla cui realizzazione hanno partecipato sinergicamente associazioni e gruppi locali. È un calendario ricco promosso dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo, inaugurato lo scorso 3 dicembre con la “Casa di Babbo Natale”, tenutasi presso la parrocchia di Santa Maria Goretti, e con lo spettacolo “I suoceri albanesi”, portato in teatro dalla nota Compagnia del Velario.

Una carrellata di eventi per tutti, grandi e piccini, che si protrarrà sino a gennaio, contribuendo a creare un clima giocoso dove la comunità si riunisce e, inoltre, dove l’accoglienza ai turisti è protagonista.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 20 dicembre con l’Accademia musicale Giacomo Puccini, che allieterà il pubblico del teatro comunale con “Note di Natale” (ore 20:00). Sempre giovedì, a cura dell’Assessorato alla Cultura, sarà lanciata l’edizione 2023/24 del concorso “I presepi di Crispiano nella Puglia delle 100 masserie”, con il quale sarà possibile condividere online l’immagine del proprio presepe e votare quello più bello fino al 6 gennaio. Ci si ritrova, poi, giovedì 21 in teatro per “Apulia Christmas” (ore 21:00) grazie all’associazione Apulia MusicArte. Venerdì 22 dicembre tutti in piazza Madonna della Neve per il concerto dei “Wakeup Gospel Project” (ore 20:00), noto gruppo musicale reduce da tante tappe invernali di successo nelle città di Puglia. E sull’onda della musica, nella stessa piazza si prosegue sabato 23 con il concerto natalizio dei “Riuniti per caso” (ore 19:00).

Il 27 dicembre, alle 18:00, appuntamento in sala consiliare dove Valentina Zappatore e l’Assessorato alla Cultura presenteranno ufficialmente il calendario “Taranto solidale 2024” della giornalista e scrittrice Tiziana Grassi, per poi spostarsi nel teatro comunale dove la parrocchia di San Francesco D’Assisi locale presenta il concerto di Natale con la Ma.Ma. orchestra (ore 19:30). Da segnare, infine, la data del 4 gennaio che vede esibirsi in piazza Madonna della Neve l’associazione Dance 4 Life con il falshmob dal titolo “La Magia in un ballo” (ore 19:00), mentre subito dopo, al teatro comunale, si svolgerà la “People agency winter edition” (ore 20:00) a cura dell’associazione People Agency.

“Natale di Pace” ha visto anche il coinvolgimento delle scuole della primaria che il 7 dicembre hanno realizzato l’Ufficio postale di Babbo Natale, ideato da Alessandra Basile, insieme a pettole e tombolata in piazza san Francesco nella serata. Oltretutto ci sono state iniziative benefiche come la serata pro-Telethon dello scorso 9 dicembre, lo spettacolo “Angeli di… Natale 2023”, portato in scena dall’associazione Angeli figli dell’autismo di Pulsano (10 dicembre) e il nuovo calendario Fratres 2024, presentato lo scorso 12 dicembre, che ricordano a tutti come inclusività, sensibilizzazione e cittadinanza attiva non vadano dimenticati neanche durante le feste. E, poi, temi sociali importanti come quello del film “Mare nostrum” (regia di Maryam Rahimi), proiettato lo scorso 11 dicembre in teatro alla presenza delle classi terze dell’Istituto Alberghiero “Elsa Morante” di Crispiano, che tratta di violenza sulle donne e del loro lungo cammino storico che ha visto la conquista di diritti fondamentali, a cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità. Poi il tema della sostenibilità è stato ben rappresentato dall’evento “Natale in piazza” lo scorso weekend a cura della Proloco, del Vespa Club Crispiano, delle associazioni Amici da Sempre, Slow Food trulli e grotte e dal Circolaboratorio Nomade. Tante risate, ancora, in teatro con la “Scemeggiata crispianese” degli amici della Compagnia del Velario, andata in scena sabato 16 e domenica 17 con la promessa di rivedersi presto, e invito alla lettura con la presentazione del Libro dal titolo “Bugiardino” dello scrittore Paolo Castronuovo.

Tante le iniziative avviate e tante ancora in corso. Inoltre, fino al 7 gennaio sarà possibile aderire allo Sbarattolo, l’originale iniziativa di baratto del giocattolo che l’Assessorato all’Ambiente ha realizzato in collaborazione con l’azienda Monteco. Il martedì dalle 15.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00, il centro del riuso a Crispiano è aperto per grandi e piccini – soprattutto questi ultimi – che vorranno lasciare i propri giocattoli, a patto che siano funzionanti, puliti e in buone condizioni, per prenderne altri in cambio. Obiettivo chiaro per un Comune come Crispiano che fa della sostenibilità il suo focus principale: sensibilizzare le giovani generazioni sul ciclo di vita degli oggetti, limitando lo smaltimento di rifiuti inutili e, quindi, riciclare ciò che si può.

A seguire, possiamo ritrovare il Presepe a sagome fisse che la Proloco ha tradizionalmente allestito nelle Grotte del vallone, che sarà visitabile fino al giorno della Befana, mentre la mostra dell’artigianato preparata dalle associazioni Telos e Minerva resta in corso Umberto nr. 31 fino al 22 dicembre. Infine, in sala consiliare da non perdere la mostra fotografica “Uno sguardo tra sport e inclusione”, realizzata dall’associazione Enjoy your Dive di Taranto, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 fino al 21 dicembre.

