Crispiano: dal 13 al 15 ottobre torna il Festival delle 100 Masserie

A Crispiano si apre ufficialmente la seconda edizione del Festival delle 100 Masserie, che prevede tre giorni di celebrazione della cultura, della storia e della bellezza del “Comune delle 100 masserie” con un programma ricco di eventi, degustazioni, spettacoli e altre iniziative, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Crispiano – Assessorato alla Cultura ed è patrocinata dall’Unione Europea, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese, dal Gal Magna Grecia, dalla Camera di Commercio di Taranto e dal Comune di Crispiano, insieme all’Unpli Regionale.

Gli eventi organizzati sono gratuiti e aperti a tutti, sino ad esaurimento posti, mentre per alcuni eventi è previsto l’ingresso con prenotazione.

Si parte alle ore 17:00 di venerdì 13 ottobre, in sala consiliare, con l’inaugurazione della mostra “Masserie: immagini di una Puglia tutta da scoprire”, a cura del Rettore Antonio Santoro dell’Accademia Arcaista di Belle Arti di Crispiano che esporrà le opere degli artisti locali Rosita Achille e Franco D’Elia, incentrate sulle 100 masserie di Crispiano, conducendo il visitatore in una sorta di viaggio emozionale nel mondo della pittura. L’esposizione resterà aperta sino a domenica 15 ottobre, per tutta la durata del Festival.

Subito dopo inizierà nella stessa sede un talk table sul tema “Le masserie: ieri, oggi e domani”, dove all’interno è inserita la presentazione di un progetto editoriale sulle 100 masserie che approfondisce le strategie di narrazione e valorizzazione delle informazioni. Il dibattito è moderato dall’Assessora alla Cultura Aurora Bagnalasta. Tra i relatori ci sarà l’Assessorato all’Agricoltura Regionale, l’Assessorato all’Ambiente di Crispiano, con la presenza dell’Assessore all’ambiente Alessandro Saracino, nonché il dott. Ciro Maranò del Gal Magna Grecia e il dott. Luca Lazzaro Presidente di Confagricoltura. Invitati al tavolo anche la presidenza della Camera di Commercio di Taranto e la Presidenza dell’Unpli Regionale.

In seguito, dopo un break enogastronomico tipicamente pugliese, offerto dal Ristorante Pizzeria TuttoBuono, alle ore 19:30 la Compagnia Berardi/Casolari terrà nel teatro comunale un laboratorio teatrale a cura della Biblioteca comunale “Carlo Natale”. Infine, sempre in teatro, la stessa compagnia presenterà lo spettacolo “Briganti”, di e con Gianfranco Berardi, con il quale l’autore esplora il fenomeno del brigantaggio del post Unità d’Italia nel Mezzogiorno, unendo così ricerca storica e tradizione orale. Ambientato in una cella dell’ex Regno delle Due Sicilie, sul palco si rivelano eventi significativi e spesso trascurati, attraverso le memorie di un giovane prigioniero meridionale. Presenta il noto cittadino crispianese Michele Vinci, della Compagnia del Velario, con sipario in apertura alle 20:30.

Programma ricco anche per sabato 14 ottobre dove, a partire dalle 8:30, ci sarà la prima fase della mattinata che prevede un percorso guidato di circa 5 km che parte dalla masseria “La Francesca” e arriva fino alle sorgenti di Cigliano, con ritorno; questa parte ludica è per bambini accompagnati, dai 5 ai 12 anni, con itinerari ad hoc. Una seconda fase vede, invece, laboratori uniti ad attività quali il teatro, danze, racconti e giochi per imparare divertendosi anche con un evento enogastronomico dal titolo: “Sapori delle masserie di Crispiano”, a cura di Cicale di Puglia, dell’associazione Arci di Crispiano e dell’Azienda della masseria “La Francesca”. Per prenotazioni è possibile contattare il numero tel. 329/1589904 (Masserie in Gioco e Giocando con Crispiano).

Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 in piazza Madonna della Neve, si svolgerà il raduno storico dei Briganti, con balli e musica popolare a cura della Pro Loco Crispiano e dei “TaranteLLaera” di Enrico Laera, che porta il titolo de “Il passaggio dei briganti”. L’iniziativa, a cui parteciperanno anche le associazioni “Il Sorriso”, Briganti delle Murge, Terra Martinae, Rete sud, La notte dei briganti di Alberobello e Gruppo Speleologico dell’Alto Salento di Martina Franca, si sposterà alle 18:30 presso il teatro comunale, all’interno del quale si svolgerà la prima presentazione nazionale del romanzo “La brigante bambina” di Pino Aprile, con intervento del dott. Nico Santoro e l’introduzione dell’attrice Cinzia Clemente.

L’appuntamento serale, alle ore 20.30, è sempre in teatro con lo spettacolo “Filomena Pennacchio: il riscatto di una vita persa”, a cura della Pro Loco Crispiano.

Domenica 15 ottobre il Festival si sposta nella frazione di San Simone (Crispiano), in piazza Martellotta, dove saranno allestiti i “Mercatini della terra” del presidio Slow Food a partire dalle ore 9.00. Durante la mattinata, poi, dalle ore 10.00 alle 11:15 il Circo Laboratorio Nomade animerà San Simone con i suoi laboratori circensi “Circo dei piccoli briganti”, giocoleria, acrobatica ed equilibrismo con piccoli partecipanti di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Evento a numero definito, che prevede prenotazione al tel. 334 /292637. A seguire, dalle 11:30, l’animazione e gli spettacoli saranno gratuiti e aperti a tutti.

Il teatro comunale riapre le porte la sera, dalle ore 20:30, per il concerto dei “Febi armonici – Il ritorno”, con Claudio De Vittorio, Tony Semeraro, Emanuele De Vittorio, Paolo Basile, Martino De Cesare, Paolo Lippolis; gruppo storico di crispianesi divenuti noti nel tempo, nato nel 1977, dopo circa due anni di ricerche sulla musica, i canti e le tradizioni popolari della Puglia e della vicina Basilicata.

Per gli amanti del multiverso sabato 14 e domenica 15 ottobre, presso il teatro comunale, sarà organizzato un viaggio tra le opere d’arte, che prenderanno vita con l’iniziativa “Immersive Museum – Virtual Experiences” – www.culturaimmersiva.it/crispiano

