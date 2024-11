Crisi PD Puglia, Lacarra: ‘Solidarietà a De Santis, polemiche dannose’

Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico, interviene con fermezza sulla situazione di tensione che si è creata all’interno del PD pugliese. “Sono sconcertato da quanto sta accadendo in queste ore nel Partito Democratico della mia regione. Avendo guidato il PD Pugliese per tanti anni, ne conosco le complessità e le contraddizioni”, ha dichiarato Lacarra, aggiungendo che nulla può giustificare gli atteggiamenti di un’area interna che, pur definendosi la parte viva del partito, trascina il dibattito pubblico in una polemica “violenta e sterile”.

Lacarra ha poi espresso piena solidarietà al Segretario regionale Domenico De Santis e al gruppo dirigente del PD Puglia, manifestando fiducia nella capacità del partito di uscire rafforzato da questa situazione di scontro, definita “infelice e inutile”.

