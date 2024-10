Cremonese-Bari, arbitra Manganiello. Allo Zini imbattibilità dal 1995

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo l’arbitro di Cremonese-Bari, incontro valido per l’8^ giornata del campionato di Serie B: sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Massara, IV Uomo il signor Madonia, al VAR invece Gariglio e Volpi. Precedenti altalenanti con lui per i biancorossi: 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Quasi in equilibrio i precedenti esterni contro i grigiorossi: 4 vittorie biancorosse, 6 vittorie della Cremonese e ben 13 pareggi, risultato più ricorrente. In terra lombarda il Bari non perde dalla stagione 1995/96, all’epoca in Serie A: roboante 7-1 subito dalla squadra di Fascetti, che era appena subentrato a Materazzi in panchina. Ultimo incrocio assoluto in Coppa Italia ad agosto scorso, risultato 1-1.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author