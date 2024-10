Cerignola, Grieco tra mercato e l’elezione nel Direttivo della Lega Pro

Si tende a pensare che l’assenza di un giocatore non sia determinante, l’assenza di Cuppone per il Cerignola dimostra l’esatto contrario. Determinante, chiaramente in negativo: dall’infortunio al crociato del 15 settembre i gialloblù hanno realizzato zero gol in tre gare, dato che si spiega considerando anche il problema muscolare di Jallow e la forma non ancora ottimale di Faggioli e Parigini. In tal senso si era pensato al mercato come corsia d’emergenza: Ciccio Caputo un sogno irrealizzabile, ma Joseph Ekuban? A rispondere è direttamente il presidente Nicola Grieco. Le sue dichiarazioni tra mercato, obiettivi stagionali e l’elezione nel Consiglio Direttivo della Lega Pro.

