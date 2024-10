Foggia, Capuano avvisa il Taranto: “I derby non si giocano, si vincono”

Foggia-Taranto, mai una partita banale, specialmente questa volta. I rossoneri, allenati dal grande ex Ezio Capuano, affrontano da penultimi in classifica il fanalino di coda del campionato. Unico risultato ammesso? La vittoria, che allo “Zaccheria” manca dal lontano 17 marzo, contro la Juve Stabia. Ad affermarlo, prima di tutti, lo stesso Capuano: il tecnico carica l’ambiente ripercorrendo, in conferenza stampa, anche il suo recente passato rossoblù.

