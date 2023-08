Crediti incagliati: Lacarra, ‘Governo non metta bastoni tra le ruote’

“Quello dei crediti derivanti dai bonus edilizi rimasti nei cassetti fiscali di famiglie e imprese è un dramma dalle conseguenze spaventose. Non solo si rischia la chiusura di centinaia di migliaia di aziende con conseguenti licenziamenti, ma c’è anche il pericolo che tantissime famiglie finiscano sul lastrico per colpa di un Governo completamente irresponsabile. Per questo credo che la proposta presentata da Raffaele Piemontese e Filippo Caracciolo sia un’ottima iniziativa per risolvere il problema. La Regione Puglia può, attraverso i suoi enti e le sue controllate, giocare un ruolo in questa faccenda senza, peraltro, che ciò pesi sul bilancio pubblico, ossia sui soldi dei contribuenti pugliesi. Mi auguro che la proposta possa andare avanti rapidamente e dare un sospiro di sollievo a tanti cittadini, sempre che il Governo Meloni non metta il bastone tra le ruote a chi cerca di sanare ferite aperte da loro stessi”. Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp