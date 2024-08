Craco Vecchia: cade dal quad durante escursione: morta 45enne

Craco (Mt) – Una donna di 45 anni è morta a causa di un incidente in quad (veicolo fuoristrada a 4 ruote, ndr) mentre stava facendo un’escursione a Craco Vecchia. La 45enne, originaria di Salandra ma residente a Potenza, sarebbe deceduta a seguito di una caduta dal mezzo guidato da una quarantacinquenne, di Pisticci che è rimasto ferito e trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Dalle prime notizie riportate, i due facevano parte di un gruppo di escursionisti. Il quad guidato dall’uomo, responsabile della spedizione, è sbandato ed ha finito la sua corsa contro un guard rail.

Sull’incidente sono in corso le indagini da Parte dei Carabinieri di Pisticci. Al momento non si conoscono le generalità della donna.

