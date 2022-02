BARI – Continuano a scendere i contagi da Covid-19 nella nostra regione. Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, dal 9 al 15 febbraio, rispetto a sette giorni prima, c’è stata una riduzione dei casi del 25,1% e, parallelamente, sono diminuiti anche i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti che si attestano a 2.393.

Nell’ultima settimana di verifica, la provincia più colpita è stata quella di Lecce con 1.108 nuovi casi ogni 100mila residenti. Le altre province, invece, sono tutte sotto la sogna dei mille casi ogni 100mila abitanti. Dal report del Gimbe, inoltre, si evince che L’88,2% della popolazione pugliese ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Ciò permette alla nostra regione di avere la più alta copertura insieme alla Toscana, segue il Molise. Nel dettaglio, in Puglia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’85,6% (media Italia 82,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2,6% (media Italia 2,9%) solo con prima dose. La regione è prima anche per copertura tra i bambini dai 5 agli 11 anni: il 52,7% ha ricevuto almeno una dose, la media italiana è del 36,1%. In ultimo, Con le 2.233 dosi erogate nelle ultime 24 ore, la Asl Bari sfiora quota 3 milioni somministrazioni anti-Covid in tutti i centri vaccinali del territorio.