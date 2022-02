BARI -Erano stati inaugurati meno di un anno i pannelli fotografici esposti sui finestroni dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari, danneggiati poche ore fa da alcuni vandali. A denunciarlo l’associazione La Giusta Causa che sporgerà denuncia e ripristinerà nel più breve tempo possibile i pannelli danneggiati e mancanti. Due sono stati completamente divelti e distrutti, gli altri come si vede dalle foto, pesantemente divelti o bucati. Il progetto fotografico rientra nella ricerca documentaria di fotografia sociale “Libertà. Tratti”, condotta dalla fotografa Teresa Imbriani proprio con l’associazione, che ha definito il ripristino “come migliore risposta alla intimidazione”. I 18 scatti rappresentano altrettante persone messe in posa in un set semplice – un telo nero di sfondo – allestito al volo anche per strada, sui marciapiedi, nei sottani, nei negozi, nelle case che raccontano le persone che le abitano: “Awa sarta”, “Vanusha badante”, “Natale fruttivendolo”, “Franco consulente sociale” e tanti altri. Tra questi “Paolo ingegnere”, uno dei ritratti destinatari dell’atto vandalico, o “Michele liutaio motociclista”, danneggiato nella parte inferiore del pannello.