Costa d’Amalfi-Bisceglie, finale di ritorno in diretta su Antenna Sud

Costa d’Amalfi-Bisceglie, finale di ritorno degli spareggi delle seconde d’Eccellenza, in programma alle 16.00 di domenica 16 giugno, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, e in streaming su antennasud.com. Dopo l’1-1 del Ventura, si tratta dell’ultimo atto di una stagione lunga ed estenuante, che regalerà a una delle due squadre la promozione in Serie D. Fischio d’inizio alle 16.00.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author