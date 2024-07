Costa Crociere riprende le donazioni alimentari a Taranto

Dopo il successo dello scorso anno, riparte il programma di donazioni alimentari di Costa Crociere a Taranto. Ogni domenica, la nave Costa Fascinosa farà scalo nel capoluogo ionico, donando i pasti preparati ma non serviti a bordo nell’ambito di un itinerario settimanale che comprende tappe a Zante (Grecia), Suda Bay (Creta), Mykonos (Grecia), La Valletta (Malta) e Catania.

Le modalità di raccolta rimangono invariate: la sera precedente allo scalo, al termine della cena, vengono raccolti tutti i piatti preparati ma non serviti agli ospiti. Questi pasti, chiamati “ready to eat”, sono riposti in contenitori di alluminio sigillati ed etichettati per garantirne la tracciabilità, e successivamente conservati nelle celle frigorifere di bordo.

Il giorno seguente, dopo l’attracco della nave al porto di Taranto, i contenitori con il cibo vengono sbarcati e consegnati ai volontari del Banco Alimentare, che li distribuiscono all’Associazione Nazionale Famiglie di Taranto. In ogni scalo vengono donati circa 100 pasti completi.

“Siamo molto lieti di aver riattivato a Taranto il nostro programma di donazione delle eccedenze alimentari per fini sociali,” ha dichiarato Giuseppe Carino, senior vice president guest experience e on board sales operations di Costa Crociere. “È un ulteriore passo del nostro impegno a lavorare con le comunità delle destinazioni che visitiamo, come quella di Taranto, per creare un impatto positivo sul territorio promuovendo un’economia circolare e riducendo gli sprechi alimentari.”

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha espresso il suo orgoglio per la ripresa del programma, affermando: “Questo testimonia il nostro costante impegno verso la comunità e il territorio ionico.”

