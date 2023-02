Corso per aspiranti wedding planner in Puglia

In Puglia, dove si celebrano più matrimoni stranieri, la figura del wedding planner è sempre più richiesta. Certamente non è un’attività che si può improvvisare, considerato l’importante costo di un matrimonio, pertanto servono professionalità, competenza, conoscenze giuridiche e amministrative.

Un percorso formativo mirato può aiutare a sviluppare tali competenze, l’esperienza sul campo sarà poi il passo successivo per implementare le conoscenze acquisite. Ai nastri di partenza un corso per ‘Aspiranti Wedding Planner’, molto richiesto dalla utenza.

Il livello dei docenti, tutti di comprovata esperienza nel settore del wedding e organizzazione di eventi privati e pubblici, garantisce una formazione mirata che può aiutare a sviluppare le competenze necessarie per diventare preparati professionisti del settore.

Il corso nasce da una collaborazione tra Confcommercio Puglia e AWPP, l’Associazione Wedding Planner Puglia, che ha sottoscritto mesi fa un protocollo d’intesa finalizzato a offrire al settore del wedding nuove opportunità di sviluppo e crescita professionale.

Il percorso formativo si svolgerà a Taranto dal 13 al 18 marzo nella sede di Confcommercio Taranto per l’utenza di Taranto, Brindisi e Lecce, a Bari dal 20 al 25 marzo per chi proviene dall’area di Bari, BAT, Foggia.

Il progetto formativo è di 30 ore, divise in 5 giornate full immersion in aula più una in esterna di mezza giornata. La frequenza giornaliera è di 6 ore, con pausa di un’ora.

Ai corsisti sarà data la possibilità di partecipare a un real wedding con una delle agenzie dell’Associazione Wedding Planner Puglia. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il programma, che sarà articolato in formazione frontale e laboratori pratici, tratterà: La professione e i diversi aspetti e competenze (docente Lia Serra); Il matrimonio (docente Grazia Simone); Il Budget plane (Monica Gioffreda); l’Allestimento e la Scenografia (Flavia Robbe e Elena Pistone); Catering e Banqueting (Francesca Bussolini); Il Contratto (Michela Tombolini); Dress code (Francesca Mastroleo); Avvio Attività (Giancarlo De Tullio); Allestimento floreale (Vincenzo Frascella e Michele Platì); Design (Mattia Pierangeli).

“Il corso – spiega Giulia Molinari, presidente di AWPP – si prefigge di offrire a tutti coloro che desiderano acquisire una formazione specifica, competenze trasversali che diano gli strumenti per avere una adeguata preparazione per la professione del wedding planner. Una figura che progetta e pianifica l’evento matrimonio, compresa la gestione delle problematiche. Il professionista W.P. non si distingue solo per le sue capacità creative, per lo stile, la conoscenza del galateo, ma soprattutto per la sua capacità di interloquire con il cliente e i fornitori, per l’attitudine alla gestione dei team, per le competenze amministrative e organizzative”.

Informazioni e iscrizioni:

corsi@associazioneweddingplannerpuglia.com

Giulia Molinari 347 6147128

Condividi su...



Linkedin

email