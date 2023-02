Ad Andria 4a tappa ‘Torneo nazionale di Dama-Città dell’Olio’

La città di Andria ospita la quarta tappa del “Torneo nazionale di Dama – Città dell’Olio”, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Dama in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio e il Comune di Andria.

Il progetto ha l’obiettivo di accrescere il benessere dei cittadini e orientare gli stili di vita promuovendo l’uso dell’olio extra vergine di oliva soprattutto nei bambini e adolescenti attraverso il gioco della Dama.

La Dama come “Sport della Mente” è, infatti, un prezioso strumento di apprendimento didattico – specialmente delle materie logico matematiche – e sociale, in quanto sviluppa un sano agonismo che aiuta ad accettare sportivamente le vittorie come le sconfitte, che educa divertendo.

Dal 7 al 16 febbraio gli alunni dell’Istituto “Jannuzzi-Mons.Di Donna” e dell’Istituto “G.Verdi” parteciperanno ad un corso che prevede lezioni di teoria e conoscenza del gioco della dama, tenuto dagli istruttori della Federazione Italiana Dama Michele Faleo, Rebecca Murra, Emanuele Danisio e Gabriele Rizzo che metteranno a disposizione il materiale tecnico necessario (damiera didattica, damiere, pedine, opuscoli e libri didattici).

Nella seconda fase del progetto all’interno delle scuole si svolgeranno i tornei di classe rivolti agli alunni delle V che premieranno i campioni delle singole classi. Grande attesa poi per la finalissima a cui prenderanno parte i primi due classificati ed i migliori due terzi classificati delle quattro classi dell’Istituto Verdi ed i primi delle sette classi dell’Istituto Jannuzzi-Mons.Di Donna e i migliori tre terzi classificati, per un totale di 20 alunni (10 per Istituto) che si contenderanno il premio finale.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la quarta tappa del “Torneo nazionale di Dama – Città dell’Olio, un modo diverso di fare turismo dell’olio nel nostro territorio e valorizzare le nostre produzioni tipiche e le nostre bellezze – ha dichiarato Cesareo Troia Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia – la nostra regione è sempre più protagonista di iniziative di respiro nazionale dedicate alla promozione della cultura dell’olio extravergine. Come Coordinamento regionale delle 36 Città dell’Olio pugliesi abbiamo accolto con gioia questa iniziativa consapevoli del fatto che abbiamo bisogno di sinergie forti ed iniziative come queste per traghettarci verso un futuro in cui l’oleoturismo sarà sempre più al centro di scelte di investimento strategiche”.

Condividi su...



Linkedin

email