Corato, medico aggredito: Lacarra, ‘Governo rafforzi presidi Polizia in PS’

Ancora un episodio di violenza in un pronto soccorso. Questa volta è accaduto all’ospedale di Corato, dove nella serata di mercoledì 27 novembre, un paziente, rifiutandosi di attendere il proprio turno, ha aggredito un medico specializzando, colpendolo al volto.

Si tratta dell’ennesimo atto di violenza contro operatori sanitari in servizio, un fenomeno sempre più frequente e preoccupante. “Aggressioni come queste non possono essere contrastate solo con pene e sanzioni più severe – ha dichiarato Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico -. Bisogna intervenire alla radice, cambiando la cultura che alimenta simili comportamenti e rafforzando il nostro servizio sanitario nazionale. È necessario anche potenziare i presidi di polizia nei pronto soccorso, una misura che chiediamo da tempo al Governo Meloni”.

Lacarra ha poi espresso la sua vicinanza al giovane medico aggredito e a tutti i professionisti della sanità, che, nonostante il loro inestimabile contributo alla società, continuano a essere vittime di episodi di violenza.

