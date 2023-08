Corato: Colpi d’arma da fuoco contro autocarro di un giostraio

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’autocarro di uno dei giostrai arrivati a Corato, nel Barese, per la festa patronale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 agosto in via Sant’Elia. Nessuno è rimasto ferito. Sull’accaduto indagano gli agenti di Polizia del locale commissariato che stanno procedendo ai rilievi per risalire all’arma utilizzata, alla acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e all’ascolto di alcune persone. Al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa.

