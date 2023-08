Bari, pulizia Amiu nel marcato dell’ex Manifattura

BARI – Ancora un intervento dell’Amiu che continua in questo in modo la lotta contro l’abbandono selvaggio di rifiuti in varie zone del capoluogo pugliese. Dopo San Girolamo, San Paolo e San Pio, gli uomini della ex municipalizzata sono intervenuti nella zona mercatale dell’ex Manifattura di Bari. Operazione si è resa necessaria dopo le lamentele che nelle scorse settimane hanno manifestato i mercatali della struttura. E così gli uomini dell’Amiu hanno operato su diserbo e pulizia dei canali per lo scolo dell’acqua e soprattutto nella zona esterna della struttura di via Ravanas. Ma non solo. In una zona non interessata dal mercato giornaliero, qualcuno aveva approfittato della mancanza di attenzione per realizzare una sorta di dormitorio con tanto di reti, suppellettili, specchi e materassi. E poi ancora buste, piccoli ingombranti e rifiuti di vario genere. Le attività hanno riguardato l’intero perimetro della struttura proprio per fare in modo che il tutto torni alla corretta funzionalità.

