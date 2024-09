Coppa Italia Serie D: quattro pugliesi ed una lucana strappano il pass per i 32esimi

Si giocheranno mercoledì 6 novembre i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D, competizione che dopo preliminari e primo turno vede ancora in ballo quattro pugliesi ed una lucana. La Virtus Francavilla ha superato prima l’Ugento (2-1) e poi il Francavilla in Sinni (1-5). Il Casarano ha invece battuto 3-1 il Sambiase. Successo di misura del Martina, che batte 1-0 il Gravina in Valle d’Itria. La Fidelis Andria ha strapazzato il Nardò al debutto stagionale, vincendo 1-6 in Salento. L’unica lucana ad accedere ai trentaduesimi di finale è il Matera, che ha sconfitto 0-4 il Fasano a domicilio.

