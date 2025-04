Vespucci tra luci e ombre, 40 milioni per promuovere il Made in Italy

Al via le visite su nave Vespucci a Taranto, dopo la cerimonia con le autorità. Domani sera arriveranno anche i ‘perdoni’. È una tappa per far conoscere il tour mondiale. Oltre all’addestramento, previste otto tappe di marketing per promuovere il Made in Italy: sono costate 40 milioni di euro, di cui 30 pubblici

