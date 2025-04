Volley D/F, PM Potenza all’esame Matera. Orlando: “Vogliamo continuare a sognare”

Dopo Campionato e Coppa Campania, la PM Gruppo Macchia Potenza punta al triplete e all’accesso alla Supercoppa del Sud. Giovedì alle 19:30, al Palasport di Rionero in Vulture, le rossoblù di coach Marco Orlando affronteranno la Daken Psa Matera in Coppa Basilicata. Una sfida commentata così da Orlando: “Abbiamo curato l’ultima seduta di allenamento prima della finale, le ragazze sono state brave e precise nell’eseguire le istruzioni. Non posso nascondere la complessità di riprenderci dal vortice di emozioni di domenica, giornata in cui abbiamo scritto un pezzettino di storia pallavolistica, e rimetterci subito al lavoro per un appuntamento così importante”.

Poco tempo per preparare un match ostico ma che le rossoblù non vogliono smettere di sognare: “Rispetto moltissimo il Matera, inoltre abbiamo praticamente avuto minimo tempo per preparare la gara”, ha ammesso Orlando: “Conosco molte atlete che giocano in questa forte compagine e stimo il valore tecnico dell’allenatore e dello staff; stanno onorando con un terzo posto un campionato e girone difficile come quello pugliese. Sappiamo che sarà una sfida complessa. Non vogliamo smettere di sognare e come avevo già detto prima dell’altra finale, facciamo che una bella stagione diventi straordinaria; ora posso chiedere e sperare che diventi indimenticabile. Vogliamo rappresentare la Basilicata alla Supercoppa del Sud. Onoreremo la maglia”.

Un obiettivo confermato anche dal vice allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile, Elena Ligrani: “Ringrazio innanzitutto il presidente Antonio Lopardo e il comitato Basilicata per l’organizzazione dell’evento. Giochiamo contro una squadra ostica che quest’anno ha ben figurato nel campionato di serie D e infatti disputerà i play-off. Ce la metteremo tutta per portare a casa l’ennesimo trofeo di una stagione già perfetta”.

Suona la carica anche capitan Livia Di Camillo: “Per noi è una grandissima emozione perché andiamo ad incontrare una squadra importante come il Matera, un match molto sentito. Daremo il massimo e faremo il possibile per poter portare a casa la vittoria nel trofeo che rappresenta la nostra regione dopo le belle emozioni della Coppa Campania. Di fronte c’è un avversario temibile e non sarà una gara facile ma grazie al lavoro del mister e di tutto il gruppo daremo il massimo per conquistare la Coppa”.

