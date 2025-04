Triggiano, D’Alesio si scusa con D’Attis: “Toni eccessivi”

Dopo giorni di tensioni e polemiche interne al centrodestra, Onofrio D’Alesio torna a parlare pubblicamente, esprimendo rammarico per il clima esasperato che ha accompagnato la sua rinuncia alla candidatura a sindaco di Triggiano.

«Le vicende di queste ultime ore hanno esagitato i toni, alimentati da profonda frustrazione per quanto accaduto», ha dichiarato D’Alesio, riferendosi alla decisione contestata di candidare Sandro Cataldo all’interno della sua lista civica, scelta che ha generato malintesi e critiche anche nei confronti della sua persona.

L’ex candidato ha ammesso di aver dovuto difendere la propria onorabilità, messa a dura prova da una gestione comunicativa ritenuta inadeguata tra i livelli locali e regionali dei partiti.

«Alla luce dei fatti – ha aggiunto – prendo atto delle dichiarazioni del coordinatore regionale Mauro D’Attis, al quale rivolgo pubblicamente le mie scuse, così come ai responsabili regionali e provinciali delle altre forze di centrodestra».

D’Alesio auspica ora un confronto chiarificatore, per porre fine alle polemiche e «riconquistare la serenità necessaria per svolgere il mio lavoro senza acredine, come ho sempre fatto in vent’anni».

Il comunicato integrale

Onofrio D’Alesio

