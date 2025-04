Bisceglie, confermato l’allenamento congiunto con l’Audace Barletta

Il Bisceglie entra in clima playoff. Il vista del match con il Polimnia, valido per gli spareggi promozione del campionato di Eccellenza pugliese, il club svolgerà un allenamento congiunto con l’Audace Barletta il prossimo 18 aprile, come annunciato in una nota ufficiale:

“Bisceglie Calcio, confermato l’allenamento congiunto con l’Audace Barletta. Settimana di preparazione per il Bisceglie Calcio. Venerdì 18 aprile, dalle ore 15, la squadra di Mister Pino Di Meo si allenerà assieme all’Audace Barletta sul terreno di gioco del “Gustavo Ventura”.

La sessione di allenamento consentirà ai nostri ragazzi di perfezionare – confrontandosi con la squadra in vetta al Girone A della Promozione pugliese – idee e schemi in vista della sfida playoff contro la Polimnia Calcio, in programma domenica 27 aprile al campo “Caduti di Superga” di Mola di Bari”.

