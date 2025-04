Potenza, una delegazione del club visita l’Istituto Penitenziario di Melfi

Per la prima volta da quando è stato adibito a carcere di massima sicurezza, l’Istituto penitenziario di Melfi riceve la visita di una società calcistica. Nella mattinata di oggi, infatti, parte dello staff tecnico e societario del club, tra cui il Club Manager Carmine Tramutola, il Direttore Sportivo Vincenzo De Vito e l’allenatore Pietro De Giorgio, si è recata presso la Casa Circondariale, in un incontro coadiuvato dallo storico allenatore ed ex dirigente della compagine lucana Gerardo Passarella. Una visita simile a quella avvenuta nel dicembre scorso presso l’Istituto ‘A. Santoro’ di Potenza.

“La società Potenza Calcio, nella persona del Presidente Donato Macchia, esprime grande soddisfazione per la riuscita di questo incontro”, ha dichiarato il club Manager Carmine Tramutola: “L’incontro di oggi, fortemente voluto dal club, rientra in una serie di incontri che abbiamo già avviato e che continueremo a svolgere in futuro con le realtà penitenziarie del territorio. Questi incontri ci danno la possibilità di dimostrare vicinanza a chi prova a cogliere una seconda opportunità. Come Potenza Calcio siamo lieti di promuovere queste iniziative dove si esalta la funzione sociale del nostro brand e si regalano momenti di serenità. Un ringraziamento alla direzione che ci ha accolto calorosamente”.

Soddisfazione espressa anche da Passarella: “Accrescere la consapevolezza sull’importante ruolo svolto da queste strutture deve essere il nostro obiettivo primario. Ringrazio fortemente l’intero Istituto, il presidente Donato Macchia e lo staff del Potenza Calcio per aver reso possibile la realizzazione di questa splendida giornata. L’ascolto delle varie esperienze di vita è fonte di accrescimento personale per tutti noi“.

Ad esprimere gratitudine ci ha pensato la Direttrice dell’Istituto Penitenziario di Melfi, Maria Rosaria Petraccone: “Un sentito ringraziamento va all’Area Sicurezza, al Comandante Dirigente Giuseppe Donato Telesca e al Vice Comandante Ispettore Superiore Donato Sabia, per l’impegno e la collaborazione dimostrati. Doveroso inoltre un particolare ringraziamento all’Area Educativa, per le attività trattamentali in essere all’interno dell’istituto, che hanno reso possibile l’ingresso di una società calcistica all’interno delle mura di una struttura di Alta Sicurezza. Quella di oggi rappresenta un’opportunità preziosa per offrire momenti di sportività alla popolazione detenuta, favorendo il dialogo, l’integrazione e la costruzione di legami tra persone con storie e origini diverse“.

