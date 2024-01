Coppa Italia Eccellenza, finale: Manduria-Molfetta a Galatina

Nella mattinata di martedì 16 gennaio, l’Ug Manduria Sport ha ufficializzato la sede della gara di andata della finale di Coppa Italia di Eccellenza pugliese, che si disputerà domenica 21 gennaio alle ore 16.30 con il Molfetta. In virtù dell’indisponibilità dello stadio “Dimitri” e dell’inadeguatezza (data la capienza e la portata dell’evento) del “Camassa” di Sava, l’impianto indicato dalla società biancoverde è il comunale di Galatina.

In queste ore il club biancostellato ha dato il suo assenso alla richiesta presentata dai messapici. Il Manduria si recherà un giorno prima: arrivo previsto per sabato 20 gennaio, nel pomeriggio la squadra di Andrea Salvadore sosterrà la rifinitura proprio al “Giuseppe Specchia” di Galatina alle 15.00. Dalle 17 il gruppo traslocherà in albergo, pernotto e poi partita il giorno seguente: domenica 21 gennaio.

Di seguito tutto le info per acquistare il ticket d’ingresso. Biglietto unico (10 euro), under 14 gratis. Prevendita presso lo stadio Nino Dimitri di Manduria (via per Sava), nei seguenti giorni: giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

