Saranno i lucani del Tricarico e i campani del San Marzano le avversarie della formazione pugliese che si aggiudicherà la Coppa Italia d’Eccellenza. Il sorteggio, effettuato nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma, ha definito il quadro dei triangolari e delle gare ad eliminazione diretta della fase nazionale della competizione. In Puglia, il Manfredonia dovrà difendere il 3 a 0 della gara d’andata nella sfida in programma domenica 5 febbraio a Manduria, contro la formazione di Giuseppe Branà. La vincente della Puglia affronterà il 15 febbraio il Tricarico in casa, poi in caso di vittoria, tornerà in campo il primo marzo in trasferta contro il San Marzano. Se nel primo match la squadra pugliese dovesse pareggiare o uscire sconfitta, allora la sfida contro i campani del San Marzano si giocherebbe il 22 febbraio. L’eventuale finale della fase nazionale della Coppa Italia dilettanti è in programma il 26 aprile prossimo.

