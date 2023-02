Manzari-gol e il Monopoli vola: 1-0 al Picerno, c’è la terza vittoria consecutiva

MONOPOLI – Va al Monopoli di mister Pancaro il derby appulo-lucano contro il Picerno valevole per la 25^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: al Veneziani i biancoverdi si impongono per 1-0 e ottengono la terza vittoria consecutiva issandosi in quinta posizione a quota 36 punti e scavalcando in classifica proprio i rossoblù, al primo passo falso del loro 2023.

Pancaro opta per il 4-2-3-1 gettando nella mischia il tridente di trequartisti composto da Manzari, Piccinni e Giannotti a sostegno dell’unica punta Starita, Longo risponde affidandosi a uno schema speculare con Santarcangelo unico riferimento avanzato e con Setola, Emmausso e Golfo alle sue spalle. Primo tempo a ritmi bassissimi. La prima chance è per gli ospiti, pericolosi al minuto 22 con un calcio di punizione battuto da Emmausso: pallone a lato. Trascorrono cinque minuti e arriva la replica dei padroni di casa: cross dalla destra di Starita, rovesciata di Giannotti al centro dell’area e sfera sul fondo di qualche centimetro. E’ la penultima emozione di una frazione che si chiude con un bel colpo di testa di Mulè sugli sviluppi di un calcio piazzato ben respinto da Albertazzi a qualche istante dal duplice fischio: sulla ribattuta Viteritti spedisce a lato.

A inizio ripresa i pugliesi partono con il piede puntato sull’acceleratore e al minuto 54 trovano il meritato vantaggio: filtrante illuminante di Hamlili che smarca Manzari che in scivolata supera Albertazzi per il centro dell’1-0. Seconda gioia consecutiva per il numero 28, già in gol a Cerignola qualche giorno fa. Per un cenno di reazione da parte dei lucani bisogna attendere il minuto 73, quando è il neoentrato Ceccarelli ad avere sul destro l’opportunità del pareggio: la sua conclusione dal limite, però, esalta i riflessi di un attento Vettorel. Al minuto 84, poi, a provarci è l’altro neoentrato Diop sugli sviluppi di calcio di punizione: il suo colpo di testa, però, esaurisce la sua corsa qualche centimetro più in su della traversa. E’ l’ultimo sussulto di una partita che termina così dopo quattro minuti di recupero. Fa festa il Gabbiano, recrimina il Picerno. E subito dopo il triplice fischio esplode il nervosismo: a farne le spese Emmausso e De Risio, entrambi espulsi dal direttore di gara.

