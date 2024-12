Conversano, torna il presepe vivente medievale

CONVERSANO – Oltre 50 partecipanti fra figuranti, attori e rievocatori che hanno condotto i visitatori a immergersi in una speciale Santa Natività ambientata nel medioevo. Quella stessa atmosfera che vissero nel 1223 coloro che assistettero al primo presepe vivente della storia, a Greccio, su iniziativa di san Francesco d’Assisi.

Fra i vicoli di Conversano, nel sud est Barese, è andato in scena il Presepe Vivente Medievale con l’obiettivo di fare un salto indietro nel tempo. L’iniziativa è promossa dall’associazione SensAzioni del Sud con il Gruppo Storico Città di Conversano. Uno show 100% accessibile grazie alla predisposizione di un percorso alternativo per chi presenta disabilità. Perché la bellezza e la cultura non conoscano barriere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author