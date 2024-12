Bari, al Di Venere mammografia e biopsia in un unico esame

BARI – Un’innovativa tecnica diagnostica permette di fare due esami in uno, mammografia con mezzo di contrasto, e biopsia, in pochi minuti. La nuova metodica, denominata Cem (Contrast-Enhanced Mammography), è un valore aggiunto per la Senologia dell’Ospedale “Di Venere”, unica struttura in Puglia ad impiegarla per ottenere diagnosi ancora più precise dei tumori al seno nella fase pre-chirurgica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author