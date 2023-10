Conversano, moto contro auto: muore 17enne

CONVERSANO – Un ragazzo di 17 anni di Mola di Bari, ha perso la vita nella serata di domenica 1° ottobre a Conversano in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte nel pieno centro della città. Una moto, con a bordo la vittima e un amico che guidava, si è scontrata in via Bari – direzione Rutigliano – con una Volkswagen Golf proveniente da via Cozze. Il mezzo a due ruote è stato scaraventato su una Bmw proveniente dalla direzione opposta. Le cause del sinistro sono da accertare: il conducente della moto è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Inutili i soccorsi del 118 per salvare la vita al 17enne che è deceduto sul colpo. Indagano i carabinieri.

(Immagini di Vivilastrada.it)

