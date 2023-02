BAT – Droga ritrovata nei contatori condominiali dell’acqua. È questa la scoperta dei Carabinieri che hanno effettuato numerosi controlli nel weekend e ad inizio settimana nelle città di Andria e Minervino Murge. L’operazione, condotta dalla compagnia di Andria agli ordini del capitano Pierpaolo Apollo, ha portato all’intervento in diverse abitazioni dei due comuni, in particolare in alcuni box condominIali in cui era presente l’accesso al contatore dell’acqua.

Nelle stanze passate al setaccio sono stati trovati circa 30 grammi di hashish, accuratamente occultati e in tenuta stagna per evitare contaminazioni dovute all’umidità. Cinque le persone segnalate al Prefetto della BAT, con gli individui sanzionati col divieto di conseguire porto d’armi e documenti per guida ed espatrio.

Controlli della Polizia di Stato, invece, a Trani, dove un 25enne è stato arrestato per possesso di cocaina. Un pregiudicato locale è stato perquisito nella sua abitazione, all’interno della quale gli agenti hanno rinvenuto diversi involucri di sostanza stupefacente, materiale di precisione per confezionamento e smercio della droga e numerose banconote di piccolo taglio, ritenute parte di proventi illeciti. L’operazione del Commissariato di Trani è stata condotta col supporto del Reparto Prevenzione Anticrimine e dell’unità cinofila della Questura di Bari.

