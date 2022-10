BARI- Congratulazioni del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana e di tutta la sua squadra ad Alfredo Mantovano, chiamato a far parte della nuova compagine governativa di Giorgia Meloni come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

“Questa nomina ci rende orgogliosi ed è un segnale importante per la nostra Puglia. È stato composto oggi un esecutivo di alto profilo. Mantovano si è sempre distinto per le sue eccezionali capacità politiche e sono sicuro che sapremo avviare un dialogo costruttivo con tutto il neocostituito Governo nell’esclusivo interesse del nostro Paese che vive uno dei momenti più complessi della sua storia. Abbiamo necessità di persone così valide per affrontarlo e superarlo nel più breve tempo possibile”.