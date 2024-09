Confindustria, Orsini: “Pronti al dialogo con l’Europa”

Roma – Alla prima assemblea da presidente di Confindustria, Emanuele Orsini ringrazia la Premier per le riforme che l’esecutivo sta portando avanti. Tra i temi chiave la manovra economica, con scelte mirate a partire da incentivi agli investimenti e conferma del taglio del cuneo fiscale. Poi l’Europa che deve cambiare marcia, come anche l’Italia chiamata a nuove scelte coraggiose. In primo piano c’è la “sfida sociale”, l’esigenza di puntare su poche e chiarissime priorità con tre direttrici: competitività, produttività ma anche “comunità”.

Giorgia Meloni fiduciosa sulla crescita, parla agli industriali. Elenca i risultati raggiunti e punta al Mezzogiorno d’italia. In sostanza per Orsini c’e grande attenzione all’Europa e al confronto con la nuova Commissione per azioni che favoriscano l’industria, ma anche un dialogo con i sindacati

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author